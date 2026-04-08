Gabriel Boric llegó con su hija Violeta al Claro Arena para el partido entre la UC y Boca y esto ocurre: la escena ya es viral

ADN>deportes>FútbolGabriel Boric llegó con su hija Violeta al Claro Arena para el partido entre la UC y Boca y esto ocurre: la escena ya es viralEl ex presidente llegó hasta el Claro Arena para ver el encuentro entre Universidad Católica y Boca Juniors por la Copa Libertadores junto a su hija, Violeta. El momento no pasó desapercibido.Nicolás Lara Córdova08/04/2026 - 17:10 h CLT MásGabriel BoricClub Universidad CatólicaContenido patrocinadoPodcasts recomendadosVer todosPlayLos Tenores y la previa al debut de la UC en Copa LibertadoresAyer - 01:22:52SuscríbetePlayNarcotráfico01/04/26 - 22:39SuscríbetePlaySubsecretaria de Educación explica cómo aplicará restricción a gratuidadHoy - 21:18SuscríbetePlay¿Cómo el emprendimiento cambia tu vida?Ayer - 25:43Suscríbete