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Gabriel Boric llegó con su hija Violeta al Claro Arena para el partido entre la UC y Boca y esto ocurre: la escena ya es viral

El ex presidente llegó hasta el Claro Arena para ver el encuentro entre Universidad Católica y Boca Juniors por la Copa Libertadores junto a su hija, Violeta. El momento no pasó desapercibido.

Nicolás Lara Córdova

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