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Tensión en el Sevilla de Alexis y Suazo: capitán responde a insultos de sus hinchas tras dura caída en La Liga

El equipo de los chilenos está a solo dos puntos de la zona de descenso en el torneo español.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Fran Santiago

Un complejo momento atraviesa el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. El equipo de los chilenos sufrió este fin de semana una nueva derrota por 1-0 ante Real Oviedo y quedó a solo dos puntos de la zona de descenso en la Liga de España.

El crítico momento del cuadro andaluz colmó la paciencia de sus propios hinchas, quienes increparon e insultaron a jugadores, directivos y empleados del club, primero en su arribo al aeropuerto de San Pablo y luego a la salida de la Ciudad Deportiva de Sevilla.

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Frente al revuelo que causó este hecho, desde la propia liga española se pronunciaron con un comunicado para condenar lo sucedido. “LALIGA condena las amenazas, insultos e intimidaciones contra jugadores, técnicos, directivos y empleados de los clubes profesionales”, señalaron.

Asimismo, expresaron que “LALIGA, tras los acontecimientos ocurridos ayer en Sevilla, procederá a denunciar los graves hechos producidos y colaborará con las autoridades para identificar a los responsables”.

La reacción del plantel del Sevilla

En medio del clima de tensión, Nemanja Gudelj, capitán del Sevilla, fue el encargado de hablar este martes en conferencia de prensa, donde explicó cómo el plantel ha vivido el hostil recibimiento de sus aficionados.

“Después de una derrota dura y ver a la gente así a la llegada a Sevilla, te da una sensación de que has fallado. No merecían esa derrota ni la gente que fue allí ni la que estaba aquí apoyándonos. Pero esa sensación no puede durar mucho porque vienen ocho finales y tienes que pasar la página rápido para enfocarte otra vez en lo que viene”, declaró el volante serbio.

Respecto a los insultos que recibieron de los hinchas del Sevilla, Gudelj intentó bajarle el perfil a la polémica y sostuvo que “al final todos nosotros somos humanos y cuando las cosas no van bien nos enfadamos. Todos tenemos emociones".

“No lo comparto, obviamente no es una cosa buena, pero es entendible porque a veces las emociones son más fuertes que nosotros. Yo también a veces me enfado y luego pienso que no debería haber sido tan fuerte. Es entendible, pero no lo apoyo”, sentenció.

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