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Papelón: Sevilla pierde contra el colista y Alexis Sánchez sufre duro revés con su nuevo DT

El cuadro sevillano cayó ante Real Oviedo y se complicó aún más en la tabla de posiciones del fútbol español.

Daniel Ramírez

Papelón: Sevilla pierde contra el colista y Alexis Sánchez sufre duro revés con su nuevo DT

Papelón: Sevilla pierde contra el colista y Alexis Sánchez sufre duro revés con su nuevo DT / Europa Press Sports

Este domingo, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sumó una nueva derrota en el fútbol español tras caer 1-0 ante el colista del torneo, Real Oviedo.

Luis García, nuevo técnico del cuadro sevillano, no incluyó a los futbolistas chilenos dentro del once titular. Y aunque Suazo ingresó a los 73′ del segundo tiempo, Sánchez sufrió un duro revés, ya que su DT lo dejó en la banca de suplentes todo el partido.

Con la derrota de hoy, el conjunto blanquirrojo acumuló cinco duelos seguidos sin ganar y cada vez se complica más en la tabla de posiciones.

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El Sevilla se encuentra en el puesto 17 con 31 unidades, a solo dos puntos de la zona de descenso. En tanto, Real Oviedo continúa en el último lugar, pero ahora con 24 unidades tras vencer al elenco andaluz.

La Liga de España ya entra en su recta final con ocho fechas por disputar. En la próxima jornada, el equipo de Sánchez y Suazo recibirá al Atlético de Madrid. Dicho encuentro se jugará el sábado 11 de abril a las 15:00 horas de Chile.

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