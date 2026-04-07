¿Sequía legislativa? Oposición cuestiona las tablas de la semana en el Congreso por baja presencia de proyectos clave

La agenda legislativa de esta semana, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, abrió cuestionamientos desde la oposición, donde se alerta por una eventual “sequía legislativa”, ante la escasa presencia de proyectos considerados prioritarios en las tablas de sala.

En el Senado, la sesión de este martes está centrada principalmente en la votación de acuerdos internacionales, como convenios de transporte aéreo con España, Países Bajos y Grecia, además de un acuerdo de coproducción audiovisual con Costa Rica. Para el miércoles, en tanto, se contemplan proyectos sobre institucionalidad ambiental, receta electrónica y admisión escolar.

En la Cámara de Diputadas y Diputados, la tabla semanal de esta semana incluyó una serie de mociones en primer trámite constitucional, muchas de ellas sin urgencia, como cambios al Código Penal, regulación de la inteligencia artificial, normas laborales y sanciones en transporte público.

El diputado Raúl Soto (PPD) manifestó preocupación por la falta de nuevas iniciativas del Ejecutivo. “Estamos preocupados por la falta de iniciativas legislativas. Estábamos expectantes del proyecto de reconstrucción… mientras tanto, estamos bajo el riesgo de caer en una sequía legislativa”, señaló.

En esa misma línea, el senador Juan Luis Castro (PS) cuestionó que proyectos como la Eutanasia siguen sin ponerse en tabla para su votación, pese a que, según afirmó, se cuenta con respaldo ciudadano y condiciones para ser aprobados. “Es muy lamentable, porque el Gobierno no ha querido avanzar en una iniciativa que lleva meses esperando”, sostuvo.

Desde la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores también criticó el contenido de la tabla en la Cámara Alta, calificándola como “tremendamente pobre” y apuntando a la falta de proyectos relevantes impulsados por el Ejecutivo. A su juicio, esto ha llevado a priorizar iniciativas rezagadas para mantener la actividad legislativa.

Las comisiones del Senado recién están teniendo sus primeras sesiones, y algunos ministros del gabinete de José Antonio Kast recién están teniendo sus primeras presentaciones. Para la próxima semana se espera el ingreso del proyecto de Reconstrucción, y este miércoles comenzará el estudio de los proyectos de seguridad en colegios, ingresados durante este martes por el Gobierno