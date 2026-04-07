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VIDEO. “Me encantaría que no sufriera”: Cristián Sánchez conmueve con íntimo relato sobre su mamá

El conductor de televisión tuvo una íntima conversación en el episodio más reciente del podcast “Más que titulares”.

Nicolás Lara Córdova

“Me encantaría que no sufriera”: Cristián Sánchez conmueve con íntimo relato sobre su mamá

Cristián Sánchez participó en una conversación íntima en el episodio más reciente del podcast Más que titulares donde el conductor de televisión reveló uno de los episodios más duros de su vida.

Según su relato, Sánchez dio a conocer que su madre sufrió un grave accidente cuando ella tenía solo seis años y que dejó consecuencias permanentes.

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“El accidente de mi mamá fue brutal, y por lo mismo yo la admiro. Quedó huérfana a los 6 años, estuvo un mes en la UTI conectada a todo, todos pensaban que ella iba a morir”, comentó.

“Lo logró en gran medida en torno al amor”

“Mi mamá nunca se ha quejado, sacó a 7 hijos adelante, con una sonrisa permanente”, afirmó.

El accidente en cuestión le provocó a la madre de Cristián Sánchez una hemiplejía, una condición que afecta parte de su movilidad.

Además, Sánchez valoró el rol que cumplió la familia de su madre tras la tragedia donde el hermano mayor de ella asumió la responsabilidad de la familia con tan solo 22 años.

“El que se hizo cargo de su familia fue su hermano mayor… lo logró en gran medida en torno al amor”, destacó.

“Me encantaría que ella no sufriera (...) eso siempre me ha martirizado”, complementó.

Al término de la conversación Cristian Sánchez dejó una emotiva reflexión.

“Me emocionan las ganas, la fuerza y el coraje que tiene ella para salir adelante. Se podría haber echado a morir, pero no lo hizo. Para mí es una ídola máxima”, cerró.

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