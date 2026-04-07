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Alerta por nuevo y peligroso reto viral con imanes: siete niños han sido operados de urgencia por graves lesiones internas

Los casos se registraron en distintas regiones del país y, según especialistas, la ingestión de estos objetos puede provocar perforaciones en el intestino, peritonitis e infecciones severas si no se trata a tiempo.

Cristina Álvarez

Alerta por nuevo y peligroso reto viral con imanes: siete niños han sido operados de urgencia por graves lesiones internas

Al menos siete adolescentes han debido ser operados de urgencia en Chile durante la última semana tras participar en un desafío viral que consiste en tragar imanes, una práctica que ya encendió alertas en equipos médicos por su alta peligrosidad.

Los casos, registrados en distintas regiones, fueron confirmados por especialistas que advirtieron sobre lesiones graves en el sistema digestivo. La cirujana pediátrica del Hospital Clínico de Magallanes, Nicole Roldán, explicó a LUN que la situación se detectó tras la circulación del reto en redes sociales.

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“Tenemos siete casos en el país, en distintas regiones, el último me lo confirmaron hoy, y todos quirúrgicos. Hay un paciente que tiene nueve perforaciones y otro que ingirió once imanes”, señaló.

Según detallan los médicos, el riesgo se produce cuando los imanes se atraen entre sí dentro del organismo, atrapando tejidos del intestino. Esto puede generar perforaciones múltiples y complicaciones severas. “Si los imanes no son removidos a tiempo, pueden perforar el intestino y hacer que el contenido salga hacia la cavidad abdominal, lo que provoca peritonitis e infección severa”, explicó Roldán.

El urgenciólogo infantil de Clínica Alemana, Anwar Gutiérrez, quien ha atendido parte de estos casos, advirtió que el problema se agrava en adolescentes debido a la tardanza en consultar. “El gran problema de estos challenges es que, como son desafíos, los pacientes adolescentes no consultan de inmediato”, indicó, agregando que muchos llegan a urgencias cuando las complicaciones ya son mayores.

Los especialistas hicieron un llamado a padres y cuidadores a estar atentos a este tipo de contenidos en redes sociales y a consultar de inmediato ante cualquier sospecha de ingestión de cuerpos extraños, para evitar consecuencias de mayor gravedad.

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