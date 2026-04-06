Gobierno alista reforma tributaria: propuesta incluye rebaja de impuesto a empresas de 27% a 23%

El Gobierno afina los últimos detalles de una nueva reforma tributaria que podría ingresar este martes al Congreso y que tiene como eje principal una rebaja del impuesto corporativo desde el 27% al 23%.

La iniciativa, impulsada como parte de un plan de reconstrucción económica, también contempla la reintegración total del sistema tributario y se enmarca en una estrategia más amplia de ajuste fiscal, que incluye un recorte del 3% en el presupuesto de cada ministerio.

La propuesta será observada con especial atención en el Congreso, donde se espera que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, exponga los lineamientos de su cartera ante la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Aunque el Ejecutivo apuesta a que la menor carga tributaria incentive la inversión nacional y extranjera, el debate ya se instaló por la falta de evidencia concluyente sobre sus efectos en el crecimiento y por el riesgo de una menor recaudación en un escenario de estrechez fiscal.

Rebaja de impuestos divide al Congreso y suma dudas entre economistas

Desde el Parlamento ya surgieron señales contrapuestas. El diputado Carlos Bianchi, integrante de la Comisión de Hacienda, criticó la falta de apertura del ministro para incorporar observaciones previas y afirmó: “No aceptó ninguna sugerencia al respecto y ningún diálogo al respecto. Más bien dijo que iba a demostrarle a la comisión que esto iba a provocar una dinámica distinta a la economía, más empleo, etcétera”.

En la vereda opuesta, el senador Javier Macaya, presidente de la Comisión de Hacienda, defendió la propuesta como una señal de confianza hacia el exterior. En esa línea, sostuvo: “Reducir el impuesto corporativo como medida de confianza, junto con una serie de otras medidas, decirle al mundo que puede volver a confiar en Chile”.

Pese a ese respaldo, el diagnóstico no es unánime. El economista Jorge Berríos, académico de la Universidad de Chile, puso en duda la oportunidad política de abrir esta discusión en el actual contexto.

Según advirtió, “no es políticamente viable hoy día, dado lo que ha pasado con el alza de los combustibles y todo el problema de déficit fiscal que tiene actualmente el Gobierno”. Además, agregó que “podría ser un impulso a la economía, pero yo creo que no es el minuto”.

En paralelo, el ajuste del 3% en los ministerios ya comenzó a tensionar a distintas carteras. Mientras Martín Arrau, desde Obras Públicas, aseguró que “no vamos a ver efectos concretos de obras que queden paralizadas”, en Transportes no se descartan eventuales desvinculaciones para cumplir con la meta de ahorro.

Así, la discusión tributaria no solo abrirá un debate sobre crecimiento, sino también sobre el costo político y social de la estrategia económica del Ejecutivo.