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Exponor 2026: ¿Qué novedades tendrá la feria que reunirá a la industria de la minería en Chile y el mundo?

Andrea Moreno, gerenta de Exponor, explicó en País ADN qué hace de diferente esta edición de la feria de la minería.

Gabriel Esteffan

¿Qué tendencias y oportunidades hay en el mundo de la minería? La feria Exponor 2026 se realizará en Antofagasta del 8 al 11 de junio y promete consolidar un espacio donde convergen tecnología, industria y negocios.

El evento, que cuenta con socios estratégicos como Albemarle, Antofagasta Minerals, Capstone Copper, Codelco, El Abra, Escondida, SQM y Teck, entre otros, tendrá ruedas de negocios que vincularán a los proveedores con la gran minería.

En entrevista con País ADN, Andrea Moreno, gerenta de Exponor, afirmó que “la edición número 21 contará con un número récord, con la presencia de 1.300 empresas expositoras provenientes de 32 países. Habrá pabellones de 18 países”.

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Como uno de los espacios más valorados por la industria, la Rueda de Negocios de Exponor 2026 volverá a posicionarse como una instancia orientada a la generación de vínculos estratégicos entre empresas proveedoras y la gran minería.

Para tener una idea, la edición anterior (en 2024) tuvo unos 1.100 expositores, más de 2.000 encuentros y US$940 millones en negocios proyectados.

En cuanto al enfoque técnico, Moreno destaca que la feria “es una instancia orientada a la transferencia de conocimientos y tecnologías, reuniendo a actores de la industria, la academia, centros de investigación y autoridades”.

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