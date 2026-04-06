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El techo de cristal en el sector legal: Los hombres ganan un 25% más que las mujeres en gerencias jurídicas

Por cada 10 hombres que ganan más de $10 millones líquidos al mes, solo hay 2 mujeres en ese mismo tramo.

Gonzalo Miranda

Foto referencial | Cedida

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La brecha de género sigue siendo una asignatura pendiente en la alta dirección en Chile. Según la Guía Salarial 2025 de la consultora Idealis Legal Recruitment, un gerente legal hombre percibe, en promedio, un salario un 25% superior al de una mujer en el mismo cargo.

Aunque la cifra evidencia una desigualdad estructural, el informe también trae una nota de optimismo: la brecha se redujo un 10% respecto a la medición anterior, sugiriendo que las políticas de equidad y el cambio cultural están empezando a mover la aguja.

El estudio, que contó con una muestra de más de 400 profesionales, revela una distancia clara en las medianas salariales:

  • Gerentes Legales Hombres: $8.100.000 (líquido mensual).
  • Gerentes Legales Mujeres: $6.500.000 (líquido mensual).

La disparidad se vuelve más crítica en la cúspide de la pirámide. Por cada 10 hombres que ganan más de $10 millones líquidos al mes, solo hay 2 mujeres en ese mismo tramo. A pesar de esto, el sueldo medio de las abogadas en posiciones de liderazgo subió un 10% durante 2024, lo que indica un avance en la valoración de su trabajo.

¿Por qué está bajando la brecha?

Para Paula García-Huidobro, Socia y Directora Ejecutiva de Idealis, este fenómeno responde a una mayor visibilidad y especialización. Factores como la consolidación de asociaciones como Abogadas In-House, nuevas normativas de conciliación de vida personal y laboral, y una mayor presencia de mujeres en roles de referencia están impulsando este cambio.

Sin embargo, el desafío no es solo numérico. Camila Mingo, de Alster, advierte que la brecha no solo habla de dinero, sino de cómo se reconoce el potencial:

El desafío de fondo está en construir criterios claros, comparables y sostenibles para definir compensación y promoción en roles equivalentes”.

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