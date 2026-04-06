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VIDEO. Coté López y Gala Caldirola sorprenden con especial celebración de Pascua juntas: “Exageramos un poco...”

Las dos subieron un tierno registro en redes sociales compartiendo con los hijos de ambas.

Sebastián Escares

Coté López y Gala Caldirola sorprenden con especial celebración de Pascua juntas: “Exageramos un poco...”

Tras confirmarse la relación amorosa entre Gala Caldirola y Luis “Mago” Jiménez, todos los ojos fueron puestos en María José “Coté” López, expareja y madre de los hijos del exfutbolista.

No obstante, la relación entre la española y la chilena no podría ser mejor, al menos así lo dejaron expuesto en redes sociales durante este último fin de semana.

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En una historia de Instagram compartida por López, se ve una mesa llena de huevitos de chocolate y a Caldirola etiquetada en el registro. “Como que exageramos un poco en la compra de los huevos”, manifestó la chilena.

“La Gala compró todo esto”, afirmó Coté López mientras señala una gran cantidad de huevitos sobre el inmueble.

Tras el primer registro, la expareja de Jiménez publicó una segunda historia en donde ambas madres invitan a sus hijos a buscar huevitos de chocolate por toda la casa.

“Tienen una misión que cumplir. Hay 165 huevos escondidos en el pasto. Hay premio para el que más recolecte”, detalla Gala Caldirola en el registro.

Cabe recordar que, anteriormente, Coté López se mostró a favor del romance entre la española y su expareja. “A mí me encanta la Gala. Encuentro que es buena persona, tiene una hija, es querendona, cariñosa”, afirmó en un programa de farándula.

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