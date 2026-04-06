Comisión de Libertad Condicional de Iquique inicia revisión de 374 solicitudes de internos

En una jornada clave para el sistema penitenciario de la región de Tarapacá, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Iquique sesionará este jueves para resolver el futuro procesal de 374 internos.

Se trata de la primera sesión ordinaria de 2026, donde se evaluarán las postulaciones provenientes de las diversas unidades penales de la jurisdicción.

El grueso de los expedientes proviene del Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, con un total de 242 internos que buscan acceder al beneficio. A ellos se suman 122 solicitudes del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Iquique y 10 casos del Centro de Educación y Trabajo (CET) de Pozo Almonte.

El rigor de la ley: Requisitos y evaluación

El proceso no es automático. El trabajo de la mesa está estrictamente regido por el Decreto Ley N°321 y sus modificaciones (Ley N°21.124). Para optar a la libertad condicional, los internos deben demostrar:

Cumplimiento del tiempo mínimo: La mitad de la condena (o dos tercios en delitos graves). Conducta intachable: Certificada por el establecimiento penal. Informe Psicosocial: Un análisis profundo de Gendarmería que evalúe el riesgo de reincidencia y las posibilidades reales de reinserción social.

Según el reglamento vigente, la Comisión debe fundamentar detalladamente su decisión en cada caso, priorizando el potencial de resocialización del postulante.

Un nuevo rol para las víctimas

Un aspecto distintivo de esta sesión es la implementación de los cambios introducidos por la Ley N°21.627 (promulgada a fines de 2023). Esta normativa endureció las exigencias y otorgó un espacio formal a quienes sufrieron los delitos.

Para esta instancia, se han presentado 28 escritos de víctimas o sus representantes, quienes ejercerán su derecho a exponer alegaciones ante la comisión. Este mecanismo busca que la decisión judicial no solo considere el comportamiento del interno, sino también el impacto y la seguridad de los afectados, marcando un hito en la transparencia y participación del proceso en la Región de Tarapacá.