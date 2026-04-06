Cardfest Chile 2026: cuándo y dónde será el evento gratuito que reunirá a fanáticos de Pokémon, Yu-Gi-Oh! y Magic

Los fanáticos de los juegos de cartas coleccionables ya tienen una cita marcada en el calendario. Este sábado 11 de abril se realizará la primera edición de Cardfest Chile 2026, un evento gratuito que busca transformarse en el gran punto de encuentro para la comunidad TCG del país.

La jornada se desarrollará en Espacio Vicente Valdés, en la comuna de La Florida, entre las 12:00 y las 19:00 horas.

La propuesta apunta a reunir en un solo lugar a coleccionistas, jugadores, tiendas especializadas, ilustradores y creadores ligados al mundo de las cartas. En las publicaciones de difusión del evento se presenta como el “primer big cardshow de Santiago” y también como una instancia abierta al público para comprar, vender, intercambiar y compartir en torno a distintas franquicias del universo TCG.

Más de 30 tiendas, grandes invitados y cartas de todos los mundos

Según la información promocional del evento, Cardfest Chile contará con más de 30 tiendas especializadas que ofrecerán desde accesorios como carpetas, protectores, portamazos, playmats y dados, hasta barajas selladas y cartas sueltas de alto valor para coleccionistas.

Entre los juegos que tendrán presencia aparecen Pokémon, One Piece, Magic: The Gathering, Mitos y Leyendas, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball Z, Gundam y Riftbound, entre otros.

Uno de los focos de esta primera edición será también el reconocimiento al trabajo visual detrás de las cartas. La organización ha destacado la participación de ilustradores nacionales, quienes compartirán con el público, venderán productos y podrán autografiar naipes.

A eso se sumará un escenario con conversaciones junto a personas ligadas al mundo de las cartas, entre ellas Tomás Leiva, locutor de LOS40 y conductor del podcast Tomás Va a Morir, conocido como Tomás El Amigo.

El evento además incluirá una zona de foodtrucks, pensada para quienes quieran hacer una pausa durante la jornada. Y en materia de acceso, la organización ha enfatizado que llegar será simple: basta bajar en la estación Vicente Valdés de la Línea 5 del Metro y caminar menos de cinco minutos hasta el recinto.

Desde la organización, Antonio García, creador de Cardfest Chile, explicó que la idea nació para “buscar reunir a todas las personas que sienten esta gran pasión por los juegos de cartas coleccionables”, incluyendo tanto a quienes siguen jugando como a quienes guardaron sus cartas antiguas o quieren recién entrar a este mundo.

Así, la cita del 11 de abril se perfila como una vitrina masiva para una afición que ha crecido fuerte en Chile.