30 años de Pokémon: la franquicia que invitó a generaciones a explorar el mundo

El 27 de febrero de 1996 se lanzaron al mercado las ediciones “Rojo” y “Verde” de Pokémon para la Game Boy en Japón (mientras que “Azul” fue la versión que debutó en Occidente), lo que marcó el inicio de una de las franquicias más exitosas del mundo de los videojuegos y que ha trascendido generaciones.

La franquicia creada por Satoshi Tajiri tenía una propuesta que se mantiene hasta el día de hoy: capturar a las 151 criaturas, completar la Pokédex, convertirse en Maestro Pokémon y derrotar al Alto Mando para ser el campeón de Kanto.

Eso sí, el videojuego traía una innovación para la época: el intercambio entre versiones para poder jugar junto a tus amigos.

Luego, en 1997, se estrenó la serie de televisión que nos mostró las aventuras de Ash y Pikachu y que desató la “pokemanía” en Occidente.

Otro de los hitos en estos 30 años de la franquicia se vivió en 2016, cuando se lanzó Pokémon GO, lo que revolucionó el mundo de los juegos de celular e invitó a la gente a explorar el mundo para poder completar la Pokédex.

Chile también ha sido parte importante de la historia de Pokémon, ya que en 2024 Fernando Cifuentes se coronó campeón del mundo en la categoría “Masters” del juego de cartas coleccionables.

Ahora, en el marco del 30 aniversario, The Pokémon Company está invitando nuevamente a todos los entrenadores del mundo a participar en los diferentes eventos que se realizarán durante el año para celebrar el inicio de una de las franquicias más importantes de la cultura pop mundial.