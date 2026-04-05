Yerko Puchento lanza feroz palo al Gobierno del Presidente Kast por el rodeo: “Golpear animales no es deporte”

Yerko Puchento, el personaje interpretado por Daniel Alcaíno, estuvo presente en el último episodio de Podemos Hablar, en donde lanzó una serie de críticas al Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El motivo que desató la ira del comediante fue nada más y nada menos que el rodeo. En una rutina fingida, Yerko lanzó: “Que lindo deporte el rodeo, ¿sí o no? Puros comunistas aquí, puros comunistas, pura gente del 30%, típico de los comunistas".

“Se nos vienen deportes nuevos en este Gobierno. Carrera de galgos, pelea de gallos, cacería de quiltro, póngale la cola al burro. Son deportes, lo dijo la ministra del deporte”, ironizó.

“Golpear animales no es deporte”

No obstante, tras las bromas, el comediante cambió radicalmente su tono e interpeló al Gobierno por su postura respecto al rodeo.

“Golpear animales no es deporte. Usar caballos para encerronas no es deporte. Soportar a esos guatones vestidos de huaso arriba del lomo de un animal no es deporte”, expuso.

En esa misma línea, Yerko Puchento continuó: “Picanear un caballo con espuelas no es deporte, y perseguir animales hasta dejarlos inconscientes en el suelo no es deporte”.

“No confunda tradiciones con abusos, no al rodeo”, cerró Daniel Alcaíno en el espacio televisivo.