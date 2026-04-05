Trump endurece el tono y lanza amenaza a Irán: “Vivirán en el infierno si no abren el estrecho (...) Alabado sea Alá”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar la tensión con Irán tras lanzar una dura advertencia pública en su red Truth Social, donde amenazó con ataques directos a infraestructura estratégica si no se reabre el estrecho de Ormuz.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!” escribió el mandatario, en un mensaje cargado de tono bélico.

(Photo by SAUL LOEB / AFP via Getty Images) / SAUL LOEB Ampliar

Las declaraciones se dan en medio de un fuerte aumento de las tensiones en Medio Oriente, marcado por enfrentamientos indirectos entre Estados Unidos, Israel e Irán, además del estancamiento de las negociaciones diplomáticas.

El ultimátum fijado por Washington vence este lunes, lo que podría desencadenar una nueva fase del conflicto.

En esa línea, en la misma publicación de este domingo, Trump exigió a Teherán reabrir la ruta marítima clave para el comercio global de petróleo, advirtiendo: “¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán!”.

El mensaje del mandatario llega además tras el anuncio del rescate de un piloto estadounidense cuyo avión fue derribado en territorio iraní. Según la versión de Washington, el operativo fue exitoso, aunque Irán lo calificó como un “fracaso total” y aseguró haber destruido varias aeronaves durante la misión.

En paralelo, el gobierno estadounidense ha reiterado que evalúa acciones militares contra objetivos clave en Irán, particularmente plantas energéticas y puentes, en caso de que no haya avances concretos. Desde Teherán, en tanto, no han dado señales de ceder ante la presión internacional y han mantenido su retórica desafiante.