VIDEO. Sigue pensando en la U: El lapsus de Gustavo Álvarez tras su primer triunfo con San Lorenzo
El adiestrador de los azules confundió los torneos argentinos con los chilenos tras sus tres temporadas en el Campeonato Nacional de nuestro país.
Para nadie es un misterio que, pese a todo lo que ganó, Gustavo Álvarez no se fue bien del fútbol chileno. El ex entrenador de Huachipato y la Universidad de Chile ahora dirige a San Lorenzo de Almagro en Argentina.
Tras su primer triunfo como adiestrador del ‘ciclon’, enfrentó a los medios de comuniación y protagonizó un momento que se transformó en viral por su “recuerdo” del fútbol chileno.
“Nosotros, en el torneo nacional, en la Copa Sudamericana y lo que resta de Copa Chile, nos prepararemos siempre para ganar el próximo partido”, dijo Álvarez.
El entrenador argentino se coronó campeón de Primera División con Huachipato y además ganó la Copa Chile y la Supercopa con la Universidad de Chile.
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