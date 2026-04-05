Para nadie es un misterio que, pese a todo lo que ganó, Gustavo Álvarez no se fue bien del fútbol chileno. El ex entrenador de Huachipato y la Universidad de Chile ahora dirige a San Lorenzo de Almagro en Argentina.

Tras su primer triunfo como adiestrador del ‘ciclon’, enfrentó a los medios de comuniación y protagonizó un momento que se transformó en viral por su “recuerdo” del fútbol chileno.

“Nosotros, en el torneo nacional, en la Copa Sudamericana y lo que resta de Copa Chile, nos prepararemos siempre para ganar el próximo partido”, dijo Álvarez.

El entrenador argentino se coronó campeón de Primera División con Huachipato y además ganó la Copa Chile y la Supercopa con la Universidad de Chile.