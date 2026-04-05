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Amplían detención de ex carabineros acusados de violación en comisaría de Valparaíso

Tribunal dio 72 horas adicionales para reunir pruebas en un caso que remece a la institución policial.

Nelson Quiroz

Viviana Toro

Amplían detención de exCarabineros acusados de violación en comisaría de Valparaíso

Amplían detención de exCarabineros acusados de violación en comisaría de Valparaíso

02:29

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El Juzgado de Garantía de Valparaíso resolvió ampliar en 72 horas la detención de dos exfuncionarios de Carabineros de Chile acusados de una presunta violación al interior de la 8ª Comisaría del cerro Florida, en un caso que ha generado alto impacto en la ciudad puerto.

La decisión fue adoptada durante la audiencia de control de detención, donde la magistrada Jeanette Oliva acogió la solicitud del Ministerio Público para extender el plazo con el fin de realizar diligencias clave antes de la formalización.

De esta forma, los imputados permanecerán privados de libertad mientras avanzan las pericias.

Desde la Fiscalía se argumentó que se trata de un delito flagrante y de alta gravedad, por lo que es necesario agotar una serie de investigaciones pendientes.

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Según se expuso en la audiencia, los antecedentes preliminares apuntan a un eventual delito de violación contra una persona mayor de edad, mientras se indaga el grado de participación de ambos involucrados, ya sea como autores o cómplices.

El ente persecutor sostuvo que este plazo permitirá reunir evidencia suficiente para formalizar cargos y solicitar medidas cautelares en la audiencia fijada para el próximo miércoles 8 de abril.

Por su parte, la defensa de los imputados respaldó la ampliación del plazo, señalando que aún existen elementos confusos en la investigación. En esa línea, insistieron en la presunción de inocencia de sus representados y cuestionaron eventuales fallas en los procedimientos iniciales, tanto en la recopilación de antecedentes como en la toma de decisiones institucionales.

El caso se remonta a la madrugada del 4 de abril, cuando se habría producido la agresión sexual al interior del recinto policial. Tras conocerse la denuncia, Carabineros resolvió dar de baja a ambos funcionarios y abrió un sumario administrativo, mientras la investigación penal quedó en manos del Ministerio Público.

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