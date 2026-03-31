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Tras más de 40 años de historia: confirman cierre de icónico local comercial en Chile

Fundada en 1980, la tienda se consolidó como un referente del rubro en el sur del país.

Pablo Castillo

Imagen referencial.

Imagen referencial.

El histórico comercio Comercial El Copihue cerrará definitivamente sus puertas en Los Ángeles, marcando el fin de casi cinco décadas de funcionamiento y dejando un vacío en el centro de la ciudad. La noticia fue confirmada por cercanos al local.

Para muchos habitantes de la capital provincial del Biobío, se trata de la pérdida de un referente cotidiano. Durante años, el local se distinguió por ofrecer facilidades de pago poco habituales en el retail tradicional. Ese modelo lo convirtió en una alternativa clave para familias trabajadoras y sectores rurales.

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Con el tiempo, su catálogo creció para abarcar desde electrodomésticos y muebles hasta vestuario y artículos para el hogar, manteniendo siempre un enfoque cercano con sus clientes.

El local fue fundado el 13 de mayo de 1980 por Alejandro Pizani y Guillermo Quijada, quienes en una entrevista a La Tribuna, señalaron que en el comienzo el público objetivo fue todo aquel cliente que no tenía acceso a los créditos en ninguna de las tiendas que en esa época había en Los Ángeles.

“A quienes no tenían cómo demostrar una renta, nosotros les dimos crédito, y hasta el día de hoy siguen siendo nuestros clientes. Han pasado generaciones, partieron los padres, y ahora vienen los nietos. Tenemos clientes de toda la vida”, comentaron.

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La tienda funcionaba en calle Rengo, en pleno centro de Los Ángeles, y era ampliamente reconocida por generaciones de habitantes de la comuna. Su nombre, inspirado en la flor nacional, reflejaba su identidad ligada al sur del país.

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