Prisión preventiva para imputado por femicidio en Las Condes: asesinó a su pareja frente a su hija de 3 años

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Jorge Antonio Torrejón Alfaro, imputado por el brutal asesinato de su pareja, Constanza, ocurrido al interior de un apart-hotel en la comuna de Las Condes.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía Metropolitana Oriente expuso detalles estremecedores del crimen, el cual fue presenciado por la hija de ambos, de solo tres años de edad.

Según los detalles, el hecho ocurrió alrededor de las 20:20 horas del lunes cuando pareja se encontraba de forma transitoria en un departamento de la capital.

Tras una discusión, Torrejón Alfaro agredió a la mujer con golpes de puño para luego apuñalarla en cuatro ocasiones en el rostro y el cuello.

Pese a que el personal del SAMU intentó maniobras de reanimación al constatar que aún mantenía pulso, la gravedad de sus heridas provocaron su fallecimiento. La causa de muerte fue traumatismo cervical corto penetrante con arma cortante.

El imputado reconoció ante las autoridades haber perdido el control por motivo de la pelea. Tras el ataque, llamó a diversas personas para confesar lo ocurrido.

Incluso, una vecina del edificio relató que el sujeto le entregó a la menor de edad mientras le admitía el crimen; la mujer no alertó de inmediato a la policía por temor a ser agredida.

La Fiscalía presentó como evidencia las cámaras corporales de carabineros, evidencia fotográfica y testimonios del círculo cercano, quienes apuntaron a una relación marcada por toxicidad y falta de una dinámica sana.

Agravantes y postura de la defensa

La parte querellante enfatizó el ensañamiento del ataque y la agravante de que el crimen ocurrió en presencia de la hija menor de la pareja.

Por su parte, la defensa del imputado intentó desestimar la prisión preventiva argumentando una supuesta “colaboración” al no darse a la fuga y alegando que la discusión se habría originado por celos de la víctima.

Asimismo, se reportó que el sujeto presentó conductas autolesivas durante su custodia, golpeándose la cabeza en el calabozo y lanzándose de una camilla.

Se informó además que la víctima era madre de otra adolescente de 16 años, residente en la ciudad de Calama.

Pese a que el hombre no contaba con antecedentes penales previos, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía, considerando la gravedad de la pena asignada al delito (que parte en el presidio perpetuo) y el riesgo que representa el imputado.

Se fijó un plazo de 100 días para la investigación, periodo en el cual la menor de edad permanecerá bajo el cuidado de una tía.