Ex chica reality reveló doloroso relato y confirmó cancelación de su boda: “Hay cicatrices profundas...”

Hace unas semanas, Angélica Sepúlveda, generó preocupación en redes sociales al anunciar la suspensión del matrimonio con el turco Gürsel Saglam, que iba a tener en los próximos días.

“No habrá matrimonio, espero sea un gran alivio al bolsillo para todos los que iban a viajar desde muy lejos (tómalo con humor y prudencia, me dijo mi sensei, así nadie sale herido)”, escribió a través de su Instagram.

El texto generó revuelo entre sus seguidores al no entregar mayores detalles, pero este lunes la ex chica reality reapareció con una emotiva publicación.

“No sé pedir ayuda, ni generar lástima”

“Hola querida familia virtual.No estaba muerta, ni andaba de parranda, solo refugiada en mi lugar de paz, calma, sanación, resiliencia,donde el tiempo pone curitas a las heridas y enseñando a enfrentar el caos mundano del que somos parte", explicó.

“De pequeña he sido igual, cuando tengo un problema o dolor me alejo de todos, desaparezco, me hago invisible,no sé pedir ayuda ni generar lástima, solo refloto cuando ya sané (me hice más fuerte), y bueno, ya estoy de vuelta", agregó Angélica Sepúlveda.

En esta línea, Sepúlveda explicó tener “unas cicatrices profundas” y dijo que “en un par de días era nuestro matrimonio con Gürsel, lo idealizamos y nos la jugamos para que fuera perfecto, lamentablemente nos sucedieron ‘cositas’ que hicieron que nos arrepintiéramos”.

“Me cuesta todavía tocar el tema, solo quiero que sepan que seguimos juntos y él se convirtió en mi almohada para llorar y entender mi dolor y tristeza", explicó.

“Te amo Gürsel, gracias por entenderme y apoyarme en todo, tu paciencia es mi calma”, cerró