Años en el servicio y yerno de la ministra Rincón: quién es Felipe Díaz, el nuevo director subrogante del SernamEG

El sociólogo Felipe Díaz Rain asumió como director subrogante del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), tras la controvertida salida de Priscilla Carrasco, quien se encontraba en tratamiento por cáncer.

La designación se produce luego de que el Gobierno solicitara la renuncia no voluntaria de Carrasco, decisión que desató críticas transversales debido a su estado de salud, bajo un tratamiento contra el cáncer, y a que había sido nombrada por Alta Dirección Pública, lo que le otorgaba un carácter técnico a su gestión.

Priscilla Carrasco / VICTOR HUENANTE Ampliar

En esa línea, el Presidente José Antonio Kast defendió la medida, afirmando que “la confianza no se dio” y que existían “miradas distintas” sobre la conducción del servicio, aunque sin detallar los antecedentes.

En ese contexto, la llegada de Felipe Díaz al cargo no ha estado exenta de cuestionamientos. El nuevo jefe subrogante es yerno de la ministra de Energía, Ximena Rincón, ya que desde 2016 está casado con su hija, Valentina Latorre.

Sin embargo, Díaz no es un nombre nuevo dentro del SernamEG. Se desempeña como subdirector desde 2022, cargo al que accedió a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

Desde el Ministerio de la Mujer, liderado por Judith Marín, explicaron que la subrogancia responde a un mecanismo automático establecido por ley.

Mientras continúan las críticas y exigencias de transparencia, el nombramiento de Díaz se instala en el centro del debate, combinando cuestionamientos por eventuales conflictos de interés con la ya tensa polémica por la salida de su antecesora.