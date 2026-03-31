Adiós a la fabricación en Chile: importante firma de línea blanca anuncia su cierre y reajuste de objetivos

La industria de electrodomésticos en Chile vive un punto de inflexión histórico. Electrolux Group, el gigante detrás de marcas emblemáticas como Fensa y Mademsa, ha confirmado que dejará de producir en territorio nacional.

La decisión se materializará el próximo 30 de abril con el cierre definitivo de su emblemática planta ubicada en la comuna de Maipú.

Este movimiento estratégico marca la transición hacia un modelo de negocio basado exclusivamente en la logística y la comercialización, dejando atrás décadas de manufactura local.

La compañía explicó que esta medida no es aislada, sino que responde a un plan de sostenibilidad a largo plazo en un escenario comercial extremadamente agresivo.

A pesar de haber implementado diversas fases de optimización y reingeniería técnica para mantener la competitividad de la planta en Maipú, los costos y la dinámica del mercado actual terminaron por inclinar la balanza.

“Las condiciones del mercado son sumamente competitivas y es por ello que el nuevo modelo de abastecimiento avanzará hacia un esquema de provisión 100% global, modificación que implicará pasar de un 70% a un 100% de productos importados”, informaron en u comunicado oficial.

Con esto, el portafolio de productos que llegue a las manos de los consumidores chilenos provendrá íntegramente de sus centros de fabricación internacionales.

Factor humano y el plan de salida

La clausura del complejo productivo no es menor en términos sociales: afectará a cerca de 400 colaboradores. Conscientes del impacto, desde Electrolux han anunciado la puesta en marcha de un robusto plan de transición.

Esto incluye :

Paquetes de salida: Condiciones económicas mejoradas respecto al marco legal.

Condiciones económicas mejoradas respecto al marco legal. Reinserción laboral: Programas de acompañamiento para que los operarios encuentren nuevas oportunidades.

Programas de acompañamiento para que los operarios encuentren nuevas oportunidades. Emprendimiento y salud: Asesorías para proyectos propios y soporte psicológico para los afectados.

¿Qué pasará con los consumidores?

A pesar de que ya no se martillará ni se ensamblará una sola lavadora o cocina en Chile, la marca asegura que su presencia en el país es inamovible.

Las operaciones de ventas, logística y servicio técnico continuarán funcionando con normalidad.

El objetivo de mantener estas áreas es simple: asegurar que los clientes de Fensa, Mademsa y Electrolux no queden desprotegidos, manteniendo vigentes las garantías y la relación con sus socios estratégicos en el retail.