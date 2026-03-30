Gobierno designa a Juan Carlos Sáez como nuevo vicepresidente ejecutivo de ENAMI

El Gobierno de Chile ha oficializado este lunes el nombramiento del Ingeniero Civil en Minas, Juan Carlos Sáez, como el nuevo vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI).

La designación busca fortalecer el rol de la estatal en el fomento minero y la gestión de activos estratégicos.

Juan Carlos Sáez cuenta con una trayectoria de más de 30 años de experiencia en el sector minero, destacándose por su liderazgo en el desarrollo, operación y gestión estratégica, especialmente en la mediana minería del cobre.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, subrayó que la llegada de Sáez es clave para una nueva etapa de la empresa pública. Según la autoridad, los ejes prioritarios de esta gestión serán:

Estabilización y orden: Consolidar la estructura financiera y operativa de ENAMI.+1 Fomento minero: Recuperar el apoyo e importancia hacia la pequeña minería.+1 Activos estratégicos: Maximizar el provecho de los activos de la empresa, con especial énfasis en el litio.+1 Gobernanza: Potenciar a la estatal como un actor clave mediante un gobierno corporativo sólido y eficaz.+1

Esta designación ocurre en un momento donde el Gobierno de José Antonio Kast removió la semana pasada del mismo cargo a Iván Mlynarz Puig, mediante un hecho esencial.