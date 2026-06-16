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VIDEOS. Peligro en histórica iglesia de Viña del Mar: evalúan usar un helicóptero para retirar cruz dañada tras sismo

La estructura quedó inclinada después del temblor del 31 de mayo y preocupa a la comunidad de la Iglesia de los Padres Carmelitas.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

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La comunidad de la Iglesia de los Padres Carmelitas, en Viña del Mar, mantiene la preocupación por el estado de la cruz que corona la torre del templo, luego de que quedara visiblemente inclinada tras el sismo de magnitud 6,0 registrado el pasado 31 de mayo en Quintero.

La estructura, ubicada a unos 46 metros de altura sobre la avenida Libertad, fue inspeccionada por Bomberos, pero un primer intento para retirarla no pudo concretarse debido a que la escala telescópica utilizada no alcanzó la altura necesaria.

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Ante este escenario, la parroquia analiza nuevas alternativas para desmontarla, incluyendo el uso de una grúa especializada o incluso un helicóptero, indicó El Mercurio de Valparaíso.

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El párroco Danilo Yáñez advirtió que la situación representa un “peligro inminente” y señaló que, de no resolverse pronto, se evalúa cerrar temporalmente el templo y trasladar las celebraciones religiosas al salón parroquial. Además, lamentó la falta de apoyo para enfrentar la emergencia. “Todos hablan, pero nadie ayuda”, afirmó, cuestionando que incluso desde el municipio se les haya cursado una infracción relacionada con el caso.

Desde la Municipalidad de Viña del Mar explicaron que se ha mantenido una vigilancia permanente sobre la cruz y que la medida aplicada tuvo un carácter preventivo para formalizar la situación.

El municipio precisó que la estructura, fabricada en fibra de vidrio y con un peso aproximado de 15 kilos, sigue siendo monitoreada para resguardar la seguridad de vecinos y transeúntes. Según antecedentes conocidos durante esta jornada, los trabajos para asegurar o retirar la cruz podrían comenzar en las próximas horas.

Cedida - GiroVisualTV

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