Gobierno de Kast ordena retirar decreto por la nueva Ley de Adopción para “agilizar procesos”

Este lunes, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia comunicó con fecha 30 de marzo de 2026 procedió al retiro de los reglamentos de la nueva Ley de Adopción desde la Contraloría.

El retiro busca evaluar y agilizar los procesos de adopción para garantizar que los niños vulnerados crezcan en un ambiente de cuidado, dignidad y familia.

El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, enfatizó el compromiso del Gobierno por mejorar la calidad de vida de los niños y asegurar su derecho a vivir en familia.

La medida “tiene como enfoque agilizar y revisar los procesos de adopción. Nuestro objetivo es que los niños tengan derecho a vivir en familia, que crezcan en un ambiente de cuidado y dignidad, y nuestra convicción y compromiso como Gobierno es que todo niño que ha sido vulnerado en sus derechos pueda tener una mejor calidad de vida”, esgrimió Sänchez.

Los reglamentos serán reingresados en un plazo de dos semanas. Se aclaró que esta es una facultad administrativa común de los gobiernos entrantes que ha sido utilizada históricamente.

Tras el anuncio, las reacciones no se hicieron esperar. La diputada Emilia Schneider utilizó sus redes sociales: “inaceptable que se demoren procesos tan relevantes, sobre todo para infantes, niños y niñas en Chile. ¡Avancemos! ¿Acaso quieren retrasarla por sus sesgos conservadores? ¡Es ley! Debe implementarse“.