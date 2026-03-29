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Encuesta Criteria: 46% respalda retiro de apoyo a Bachelet en la ONU

El sondeo evidenció opiniones divididas frente a la decisión del Gobierno de retirar el respaldo a la candidatura internacional de la exmandataria.

Verónica Villalobos

Getty Images

Getty Images / RAUL BRAVO

Santiago

La más reciente encuesta Criteria, aplicada entre el 25 y el 26 de marzo de 2026, abordó las primeras definiciones del gobierno del presidente José Antonio Kast, incluyendo el retiro del apoyo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU.

Según el estudio, un 46% de los encuestados se mostró “de acuerdo o muy de acuerdo” con la decisión, mientras que un 36% expresó su rechazo. En tanto, un 15% se declaró neutral y un 3% afirmó no tener una opinión formada, reflejando un escenario de división en la ciudadanía.

La medida marca un giro respecto a la postura del gobierno anterior encabezado por Gabriel Boric y se alinea con compromisos de campaña del actual mandatario, quien había señalado que evaluaría mantener o no dicho respaldo.

A nivel internacional, la candidatura de Bachelet continúa sumando apoyos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmó el respaldo de su país, al igual que México, destacando la trayectoria de la exmandataria chilena.

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En contraste, desde Estados Unidos han surgido críticas. El congresista Chuck Edwards cuestionó su postulación e incluso planteó la posibilidad de un eventual veto, argumentando diferencias en materias ideológicas.

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