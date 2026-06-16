Vientos de hasta 80 km/h en Chile: Meteorología emite aviso para estas 7 regiones del país
El fenómeno afectará a distintos sectores del país durante esta semana. Revisa acá todos los detalles.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por “viento normal a moderado” que afectarán a siete regiones del país durante esta semana, incluyendo sectores de la región Metropolitana.
Según el organismo, el fenómeno podría dejar ráfagas de hasta 80 km/h, especialmente en zonas cordilleranas del norte, con probabilidades de “tormentas de arena”.
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Uno de los avisos estará vigente desde la tarde del lunes 15 hasta la mañana del viernes 19 de junio, producto de una corriente en chorro que impactará a regiones del norte.
Las zonas bajo monitoreo incluyen la cordillera de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama, mientras que en Antofagasta el fenómeno también afectará cordillera de la costa, pampa, precordillera, precordillera salar y cordillera. En estos sectores, las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h, con posibilidad de tormentas de arena.
El segundo aviso para regiones de la zona central
El segundo aviso corresponde al avance de un “borde de ataque de baja segregada” y estará vigente desde la tarde del miércoles 17 hasta la madrugada del jueves 18 de junio.
En este caso, el viento impactará la cordillera de Coquimbo, Valparaíso y la región Metropolitana. Para Santiago y zonas cordilleranas de la capital, Meteorología proyectó vientos de entre 40 y 60 km/h durante miércoles y jueves.
En tanto, la cordillera de Coquimbo podría registrar ráfagas de hasta 70 km/h, mientras que en el norte del país las intensidades máximas se mantendrán cercanas a los 80 km/h hacia fines de semana.
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