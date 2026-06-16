Vientos de hasta 80 km/h en Chile: Meteorología emite aviso para estas 7 regiones del país / Agencia Getty

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por “viento normal a moderado” que afectarán a siete regiones del país durante esta semana, incluyendo sectores de la región Metropolitana.

Según el organismo, el fenómeno podría dejar ráfagas de hasta 80 km/h, especialmente en zonas cordilleranas del norte, con probabilidades de “tormentas de arena”.

Uno de los avisos estará vigente desde la tarde del lunes 15 hasta la mañana del viernes 19 de junio, producto de una corriente en chorro que impactará a regiones del norte.

Las zonas bajo monitoreo incluyen la cordillera de Arica y Parinacota , Tarapacá y Atacama , mientras que en Antofagasta el fenómeno también afectará cordillera de la costa, pampa, precordillera, precordillera salar y cordillera. En estos sectores, las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h, con posibilidad de tormentas de arena.

El segundo aviso para regiones de la zona central

El segundo aviso corresponde al avance de un “borde de ataque de baja segregada” y estará vigente desde la tarde del miércoles 17 hasta la madrugada del jueves 18 de junio.

En este caso, el viento impactará la cordillera de Coquimbo , Valparaíso y la región Metropolitana . Para Santiago y zonas cordilleranas de la capital, Meteorología proyectó vientos de entre 40 y 60 km/h durante miércoles y jueves.

En tanto, la cordillera de Coquimbo podría registrar ráfagas de hasta 70 km/h, mientras que en el norte del país las intensidades máximas se mantendrán cercanas a los 80 km/h hacia fines de semana.