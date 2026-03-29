Un grave hecho de violencia conmociona a la ciudad de Temuco, luego de que un joven falleciera tras ser atropellado y posteriormente agredido en las afueras de una discoteca.

El incidente, ocurrido la noche del viernes 27 de marzo, comenzó con una pelea que terminó escalando a un ataque de extrema gravedad.

De acuerdo con los antecedentes, la víctima fue embestida por un vehículo y, tras quedar en el suelo sin posibilidad de defenderse, recibió una agresión adicional.

Un registro audiovisual del hecho muestra cómo el joven fue atacado y embestido por un vehículo, lo que generó amplio impacto en la comunidad.

Muerte modificaría calificación del delito

El joven permanecía internado en estado crítico en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, donde finalmente se confirmó su fallecimiento durante esta jornada.

Desde el recinto asistencial lamentaron lo ocurrido. “Como institución, lamentamos profundamente este desenlace y extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia”, señalaron en un comunicado oficial.

El documento también detalla que el paciente recibió atención intensiva. “El paciente permanecía en estado crítico y recibió atención permanente por parte de un equipo multidisciplinario (…) quienes realizaron todas las intervenciones médicas disponibles con el objetivo de resguardar su vida”, indicaron.

En el ámbito judicial, dos personas fueron detenidas y formalizadas inicialmente por homicidio frustrado. Sin embargo, tras la muerte de la víctima, la calificación del delito deberá modificarse a homicidio consumado, lo que podría implicar penas más severas.

Ambos imputados se encuentran actualmente en prisión preventiva mientras avanzan las diligencias investigativas.