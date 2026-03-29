;

VIDEO. Brutal caso en Temuco: confirman muerte de joven que golpeado y atropellado fuera de discoteca

Dos imputados quedaron en prisión preventiva por el caso.

Juan Castillo

Matías Gallego

Captura

Captura

Un grave hecho de violencia conmociona a la ciudad de Temuco, luego de que un joven falleciera tras ser atropellado y posteriormente agredido en las afueras de una discoteca.

El incidente, ocurrido la noche del viernes 27 de marzo, comenzó con una pelea que terminó escalando a un ataque de extrema gravedad.

De acuerdo con los antecedentes, la víctima fue embestida por un vehículo y, tras quedar en el suelo sin posibilidad de defenderse, recibió una agresión adicional.

Revisa también:

ADN

Un registro audiovisual del hecho muestra cómo el joven fue atacado y embestido por un vehículo, lo que generó amplio impacto en la comunidad.

Muerte modificaría calificación del delito

El joven permanecía internado en estado crítico en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, donde finalmente se confirmó su fallecimiento durante esta jornada.

Desde el recinto asistencial lamentaron lo ocurrido. “Como institución, lamentamos profundamente este desenlace y extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia”, señalaron en un comunicado oficial.

El documento también detalla que el paciente recibió atención intensiva. “El paciente permanecía en estado crítico y recibió atención permanente por parte de un equipo multidisciplinario (…) quienes realizaron todas las intervenciones médicas disponibles con el objetivo de resguardar su vida”, indicaron.

En el ámbito judicial, dos personas fueron detenidas y formalizadas inicialmente por homicidio frustrado. Sin embargo, tras la muerte de la víctima, la calificación del delito deberá modificarse a homicidio consumado, lo que podría implicar penas más severas.

Ambos imputados se encuentran actualmente en prisión preventiva mientras avanzan las diligencias investigativas.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad