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64% de los chilenos desconfía de razones del Gobierno por alza de combustibles según Criteria

La encuesta evidenció una fuerte división en la ciudadanía respecto a las causas, responsabilidades y medidas frente al incremento de precios.

Verónica Villalobos

64% de los chilenos desconfía de razones del Gobierno por alza de combustibles según Criteria

64% de los chilenos desconfía de razones del Gobierno por alza de combustibles según Criteria / Agencia Uno

Santiago

La más reciente encuesta Criteria, aplicada entre el 25 y el 26 de marzo de 2026, abordó la percepción ciudadana frente al alza de los combustibles impulsada durante las primeras semanas del gobierno del presidente José Antonio Kast.

Uno de los principales hallazgos del sondeo es la baja confianza en las explicaciones entregadas por el Ejecutivo: un 64% de los encuestados declara confiar “poco o nada” en las razones del Gobierno, mientras que solo un 36% afirma tener un nivel de confianza “alto o moderado”.

Respecto a las causas del incremento, un 42% atribuye el fenómeno a factores internacionales, como el contexto global y conflictos geopolíticos. En tanto, un 34% responsabiliza a la actual administración y un 24% apunta al gobierno anterior encabezado por Gabriel Boric.

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La encuesta también muestra posturas divididas sobre cómo enfrentar la situación. Un 41% considera que las restricciones fiscales limitan la capacidad del Gobierno para intervenir, mientras que un 42% cree que el Ejecutivo debería hacer mayores esfuerzos para contener los precios, incluso a costa de un mayor endeudamiento. Un 17% no tiene una postura definida.

En materia de protección a los sectores más vulnerables, un 42% de los encuestados evalúa negativamente las medidas adoptadas por el Gobierno, frente a un 32% que las considera adecuadas, reflejando un escenario de incertidumbre y opiniones polarizadas en la ciudadanía.

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