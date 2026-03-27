La visita del ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, a las Fiestas de los Campos en Rancagua desató críticas en redes sociales, especialmente desde organizaciones animalistas que cuestionaron su respaldo a esta práctica.

“La cueca, el rodeo nos une, no nos divide. Es parte esencial de nuestra historia, es parte esencial además del patrimonio cultural que tiene Chile", sostuvo el secretario de Estadi, destacando además el impacto social y económico de esta tradición en el mundo rural.

El ministro Francisco Undurraga asistió a esta fiesta en la Explanada de la Medialuna Monumental de Rancagua Gonzalo Vial Vial, Región de O’Higgins. La actividad reúne música, bailes, artesanía, gastronomía y oficios patrimoniales, entre otras tradiciones. pic.twitter.com/ttpvTz4oOb — Ministerio de las Culturas (@culturas_cl) March 27, 2026

El ministro Undurraga también subrayó que estas expresiones forman parte del patrimonio cultural que el gobierno busca relevar.

“Hay muchos artesanos trabajando en torno a este deporte. Hay mucha gente que rodea no solamente el rodeo, sino también la cueca: músicos, escultores. Son las tradiciones que nosotros queremos rescatar durante estos cuatro años del gobierno del Presidente Kast”, afirmó, agregando que su presencia responde a una señal de apoyo a quienes mantienen vivas estas prácticas.

A raíz de esto, a través de publicaciones, agrupaciones como Animal Libre manifestaron su rechazo, señalando que “validar institucionalmente un evento cuyo núcleo es el acorralamiento y el castigo físico de animales no es proteger el patrimonio”.

Es más, en dicho post, el texto “la tortura no es cultura” fue una de las consignas más repetidas, junto con llamados a que el Estado no respalde este tipo de actividades.

Incluso, la ex Calle 7 y activista animalista, Eliana Albaseti, también se hizo parte de estos cuestionamientos y señaló: “¿Esperábamos otra cosa?“.