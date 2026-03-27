Testigos entregan detalles del ataque en colegio de Calama: “Entra por la puerta principal y pregunta por una inspectora”

Este viernes 27 de marzo quedó marcado por un nuevo y oscuro hecho de violencia que afecta a la comunidad escolar de Chile: el fatal ataque de un estudiante en Calama.

El Instituto Obispo Silva Lezaeta fue escenario de una tragedia sin precedentes en la Región de Antofagasta. Lo que comenzó como una jornada habitual dio un giro inesperado que resultó con una inspectora fallecida y varios heridos.

A medida que avanzan las horas salen a la luz nuevos antecedentes y surgen testimonios de quienes se encontraban en el recinto, permitiendo aclarar el inquietante panorama.

Relatos de apoderados que acudieron a retirar a sus pupilos sugieren que el atacante, un alumno de último año de enseñanza media, habría actuado bajo un esquema previamente diseñado.

En conversación con CHV Noticias una madre relató que su pequeña hija vivió el crudo momento tras los ataques con arma blanca por parte del alumno: “Está muy afectada (...) sacaron al niño ensangrentado”.

Otra apoderada contó que, según el relato de su sobrina, “había entrado una persona encapuchada, toda de negro, que había entrado por la puerta principal y había preguntado dónde está tal inspectora (...) después preguntó por el otro alumno“.

Teniendo en cuenta esta actitud del atacante, decidido a buscar a las víctimas específicas, los padres sostienen que “todo esto fue planeado”.

“Esto fue en el recreo de las 10:30 horas. Ella -su sobrina- estaba con sus compañeritas y fue la que vio todo eso, entonces fue corriendo a avisar", añadió.

Detalles y estado de la investigación

El balance oficial entregado por las autoridades policiales confirma el fallecimiento de M.V.R.V., una inspectora de 59 años que perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las estocadas recibidas.

Junto a ella, otra funcionaria resultó herida, además de tres estudiantes que fueron blanco de las agresiones con arma blanca. Los cuatro lesionados fueron derivados de urgencia a centros asistenciales de la zona, donde permanecen bajo observación médica.

En tanto, la Brigada de Homicidios de la PDI ha tomado el control de las pericias en el sitio del suceso, recolectando evidencia biológica y registros que permitan determinar las motivaciones detrás de este crimen que hoy enluta a la educación chilena.

Respecto al asesino, la Policía de Investigaciones precisó que se trata de un estudiante de 4° Medio y tiene 18 años.