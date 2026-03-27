Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 27 de marzo, y quién transmite? / MARCOS MALDONADO / UNO NOTICIAS

Hoy, viernes 27 de marzo, el fútbol chileno continúa la semana con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará inicio a la sexta fecha de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 27 de marzo comenzará a las 18:00 horas, en el Municipal de La Pintana, cuando Deportes Recoleta enfrente a Deportes Temuco.

Jorge Oses será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.