Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 27 de marzo, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla un duelo de la Primera B.
Hoy, viernes 27 de marzo, el fútbol chileno continúa la semana con una agenda que contempla un partido.
Este encuentro dará inicio a la sexta fecha de la Primera B.
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La programación del fútbol chileno hoy 27 de marzo comenzará a las 18:00 horas, en el Municipal de La Pintana, cuando Deportes Recoleta enfrente a Deportes Temuco.
Jorge Oses será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.
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