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Diego Urrutia rompe el silencio tras acusación de infidelidad a Carla Jara con creadora de contenido: “Conocí a...”

“Pasaron cositas con el Urrutia y después caché que estaba con la Carlita”, expuso una conocida influencer.

Sebastián Escares

Diego Urrutia rompe el silencio tras acusación de infidelidad a Carla Jara con creadora de contenido: “Conocí a...”

Esta semana, el comediante nacional Diego Urrutia se vio envuelto en la polémica. ¿La razón? Una creadora de contenido aseguró que tuvo un affaire con el humorista mientras él estaba en pareja con Carla Jara.

Se trata de Naty Ortega, más conocida como Gata Dolce, quien en diálogo con Row TV, expuso que “pasaron cositas con el Urrutia y después caché que estaba con la Carlita”.

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“Le había contado a mis cercanos que estaba con Diego. Subimos una historia juntos, una fotito que nos sacamos ahí con la gaviota y todo”, contó la joven. Luego, tras enterarse de que estaba con Jara, la influencer indicó que “le comento a él (Urrutia) y me responde ‘pucha, Naty, disculpa por no haberte contado antes”.

La respuesta de Diego Urrutia

Fue en el mismo programa, que el comediante decidió alzar la voz ante las acusaciones que hicieron en su contra.

"Conocí a esta persona, a Naty, hace años, no hablaba con ella hace años. La vi solamente una vez en mi vida, y eso fue como en mayo de 2024, a principios de mayo“, manifestó el humorista.

En esa misma línea, Diego Urrutia aseguró que “con Carla empezamos a pololear como en julio, a mediados de julio. Así que no hay concordancia en fechas, no se toparon”.

De hecho, concluyó mencionando que “cuando conocí a Naty, yo creo que la Carla recién me estaba aceptando en Instagram”.

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