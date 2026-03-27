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Crudo relato de mujer secuestrada por su pareja en Las Condes: “Me dijo que me iba a quemar viva”

La víctima, una médica psiquiatra de 47 años, permaneció tres meses retenida bajo extrema violencia. Logró escapar tras una amenaza de muerte y hoy busca alertar a otras personas.

Nelson Quiroz

CHV

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Un estremecedor testimonio remece a la comuna de Las Condes, luego de que una mujer de 47 años relatara cómo fue secuestrada y violentamente agredida durante tres meses por su pareja, a quien conoció a través de una aplicación de citas.

La víctima, identificada como Natalia, detalló que la relación comenzó de manera aparentemente normal.

“Fue todo lleno de corazones y flores, él era un gran encantador”, recordó a CHV. Sin embargo, en pocos días comenzaron las primeras señales de violencia. “Me daba empujones, cachetadas, minigolpes”, advirtió.

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El episodio más grave ocurrió a fines de diciembre, cuando el sujeto la atacó y la dejó en estado de vulnerabilidad. “Me empuja a la piscina, yo me lesioné la frente, una herida que necesitaba de atención médica porque era para 6 a 8 puntos y no me dejó ir, yo estaba medio inconsciente y él se aprovechó de mi vulnerabilidad para amarrarme”, relató. Desde ese momento, comenzó un cautiverio marcado por abusos físicos, psicológicos y privaciones extremas.

“Me privó de agua, comida y de ir al baño. Tenía que hacer mis necesidades en la cama. La casa se convirtió en un chiquero”, afirmó. Además, denunció que el agresor la aisló completamente: “Se quedó con mi celular, rompió mis contactos y mi familia no podía ubicarme”.

“Me iba a quemar viva”

El escape ocurrió el pasado 25 de marzo, en medio de una amenaza que, según dijo, la hizo temer por su vida. “Me dijo que me iba a quemar viva. Tenía dos cuchillos en el cuello y pensé: no puedo morir”, relató. Aprovechando un descuido, logró huir de la vivienda y pedir ayuda en una comisaría.

El imputado fue formalizado por delitos como secuestro y femicidio frustrado, quedando en prisión preventiva.

Pese al trauma, la mujer decidió visibilizar su historia para prevenir nuevos casos. “Cualquier persona puede ser víctima. No se sientan culpables y pidan ayuda a la primera señal”, enfatizó, llamando a denunciar oportunamente situaciones de violencia y a desconfiar de conductas controladoras desde el inicio de una relación.

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