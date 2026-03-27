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Codelco presenta sus números de 2025: beneficios y aportes al Fisco superan largamente a los de 2024

La empresa minera tuvo un Ebitda de US$ 6.670 millones y un aporte al Fisco de US$ 1.778 millones. Estos son los números previos.

Gabriel Esteffan

Codelco presenta sus números de 2025: beneficios y aportes al Fisco superan largamente a los de 2024

Codelco presenta sus números de 2025: beneficios y aportes al Fisco superan largamente a los de 2024 / Milko Carreño

El cobre da buenas noticias: Codelco informó este viernes sus resultados al cierre de 2025 con mejoras en sus indicadores financieros y de producción respecto de 2024. En 2025, la minera tuvo un Ebitda de US$6.670 millones y un aporte al Fisco de US$1.778 millones.

Los resultados de 2024 mostraron un Ebitda de US$5.439 millones y un aporte al Fisco de US$1.534 millones. Los números de 2023 fueron aun menores: US$4.184 millones y los aportes alcanzaron los US$ 1.426 millones.

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El Ebitda, indicador que representa el beneficio bruto de explotación de una empresa antes de deducir intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, creció 23% respecto de 2024, mientras que el aporte el Fisco lo hizo en 16%.

La empresa, además, informó que la utilidad consolidada final tuvo un incremento de US$2.178 millones con relación a 2024, gracias a la asociación Novandino Litio, y a un aumento de US$ 143 millones en las utilidades por cobre.

Producción y explicaciones cupríferas

En el período, la cuprífera reportó una producción propia de 1.334.445 toneladas métricas finas (tmf) y una producción total de 1.439.732 tmf, al considerar la producción atribuida en El Abra (49%), Anglo American Sur (20%) y Quebrada Blanca (10%).

“2025 fue un año de estabilización y adaptación de la producción a un entorno operacional complejo marcado por el accidente en El Teniente y otras contingencias que impactaron los ritmos de extracción, la alimentación de mineral y ciertos procesos industriales en algunas faenas”, describió el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado.

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