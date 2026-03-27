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Cardenal Chomali por ataque en colegio de Calama: “Si los jóvenes ven que en el Senado y en la tele se tratan mal, que se insultan, eso se replica”

La máxima autoridad de la iglesia en nuestro país comentó lo sucedido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta.

Gonzalo Miranda

Agencia UNO

Agencia UNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Una cruda y triste jornada es la que ha vivido la comunidad escolar de Calama durante este viernes. Por motivos que se investigan, un joven de 18 años asesinó a una inspectora e hirió al menos a tres jovénes del Instituto Obispo Silva Lezaeta.

Relatos de apoderados que acudieron a retirar a sus pupilos sugieren que el atacante, un alumno de último año de enseñanza media, habría actuado bajo un esquema previamente diseñado.

Con el paso de las horas, las repercusiones no se han hecho esperar y una de ellas, llegó desde la Iglesia: “queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia de la inspectora fallecida, así como a sus colegas y amigos”, expresó la Conferencia Episcopal de Chile.

Palabras a las que se unió el Cardenal Fernando Chomali: “Si los jóvenes ven que en el Senado y en la tele se tratan mal, que se insultan, eso se replica”, comentó en conversación con Radio El Conquistador.

Respecto a la posible responsabilida de los padres en la educación de los menores de edad, sostuvo que: “cada uno debe hacer un análisis muy profundo de cómo actúa (...) trabajen mucho y siempre pensando que en su casa mirarán a sus hijos orgullosos por cómo han actuado”.

Cerrando con un tajante: “tenemos que reivindicar la tarea y la autoridad del profesor”, finalizó el Arzobispo de Santiago

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