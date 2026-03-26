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Santiago y Trabajando lanzan feria laboral con 1.700 vacantes exclusivas para mujeres

La instancia “Avanza Mujer 2026” se desarrollará de forma virtual hasta este domingo 29 de marzo.

Gonzalo Miranda

Santiago lanza feria laboral con 1.700 vacantes exclusivas para mujeres

Santiago lanza feria laboral con 1.700 vacantes exclusivas para mujeres

Con el objetivo de derribar barreras de género e impulsar la empleabilidad femenina, la Municipalidad de Santiago y la plataforma Trabajando.com dieron inicio a la segunda edición de la feria laboral “Avanza Mujer 2026”.

El evento, que tuvo su hito de lanzamiento en la Cúpula del Parque O’Higgins, ofrece más de 1.700 oportunidades de empleo en diversas industrias.

Diversidad de perfiles y rubros

La feria destaca por una oferta transversal que abarca desde oficios y puestos técnicos hasta cargos profesionales especializados. Entre las vacantes disponibles se encuentran oportunidades en sectores estratégicos como la industria fotovoltaica, minería y cargos de alta tecnología como Data Scientist.

Más de 100 compañías líderes forman parte de esta red de reclutamiento, entre las que destacan:

  • Transporte y Logística: Metro de Santiago y Blue Express.
  • Retail y Consumo: Cencosud, DBS y Concha y Toro.
  • Servicios y Salud: Banco de Chile, Clínica Dávila, Sodexo y Hotel Marriott.
  • Telecomunicaciones: WOM.

Herramientas para la búsqueda de empleo

Además de las vacantes, la iniciativa busca entregar herramientas efectivas para mejorar los procesos de postulación de las mujeres. Para ello, el espacio digital contempla la realización de talleres, mentorías, charlas y sesiones de orientación laboral.

María Jesús García-Huidobro, gerente de Desarrollo de Negocios de Trabajando.com, resaltó la importancia de conectar activamente a las empresas con el talento femenino. Por su parte, la directora de Desarrollo Comunitario de Santiago, Eleonora Espinoza, enfatizó que para el alcalde Mario Desbordes es fundamental fortalecer la alianza público-privada para brindar estas oportunidades.

¿Cómo postular?

Tras el lanzamiento presencial, la feria continuará operando bajo una modalidad 100% online. Las interesadas en revisar los perfiles solicitados, conocer los requisitos o gestionar su postulación deben ingresar al sitio web oficial: www.feriaavanzamujer.cl.

El plazo para participar y postular a los cargos disponibles vence este domingo 29 de marzo.

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