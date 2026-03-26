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ONU califica la esclavitud como “el crimen de lesa humanidad más grave”: Estados Unidos, Israel y Argentina se opusieron

La resolución tuvo 123 votos a favor, 52 abstenciones y solo 3 en contra.

José Campillay

ONU califica la esclavitud como “el crimen de lesa humanidad más grave”: Estados Unidos, Israel y Argentina se opusieron

En una sesión que marca un antes y un después en la diplomacia internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución histórica que califica la trata transatlántica y la esclavitud racializada de africanos como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia.

La iniciativa, impulsada por una coalición de 60 naciones de África, el Caribe y Latinoamérica, obtuvo 123 votos a favor. Sin embargo, para sorpresa de algunos, la propuesta no logró la unanimidad.

Del total de los países participantes hubo 52 abstenciones y solo tres naciones se alinearon para entregar un voto negativo: Estados Unidos, Israel y Argentina.

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El texto aprobado condena un régimen que se extendió por más de cuatro siglos y que, según la ONU, fue el primero en la historia en codificar a seres humanos como propiedad hereditaria y enajenable.

La resolución destaca que esta estructura no solo fue una práctica comercial, sino un sistema global que institucionalizó la jerarquía racial y convirtió la reproducción humana en una herramienta de acumulación de capital.

Se mencionan específicamente instrumentos legales históricos, como las bulas papales del siglo XV y los “Códigos Negros” coloniales, como bases de esta atrocidad.

Puntos clave de la resolución

  • Imprescriptibilidad: La ONU reafirma que estos delitos no caducan con el tiempo, basándose en tradiciones jurídicas africanas y el derecho internacional.
  • Justicia reparadora: Se exhorta a los Estados responsables a ofrecer disculpas formales y establecer mecanismos de indemnización y restitución.
  • Restitución cultural: La resolución exige la devolución inmediata y gratuita de bienes culturales, arte y archivos históricos a sus países de origen.
  • Perspectiva de género: Se reconoce el impacto específico en mujeres y niñas africanas, víctimas de violencia sexual y reproducción forzada para generar mano de obra esclava.

La resolución coincide con el 25º aniversario de la Declaración de Durban y el inicio del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034).

Con este paso, las Naciones Unidas no solo buscan honrar la memoria de millones de víctimas, sino también forzar un diálogo global sobre las consecuencias actuales de la esclavitud, que -según el documento- siguen estructurando la desigualdad económica y social en el mundo contemporáneo.

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