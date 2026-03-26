¿Nuevo retiro de fondos de pensión? Legisladores piden al Gobierno varias medidas post alza de bencina

Con el proyecto que mitiga el alza de las bencinas ya despachado, el Congreso entró en su primera semana distrital y regional. Sin embargo, el contexto ha hecho que diputados y senadores intensifiquen los llamados al Gobierno para impulsar nuevas medidas económicas que permitan enfrentar el impacto del alza del costo de la vida tras el bencinazo ya en regla.

Las propuestas han surgido desde distintos sectores y con enfoques diversos.

Desde la oposición, el PPD planteó una reducción de al menos un 15% en las remuneraciones del Presidente, ministros, subsecretarios y otros cargos de confianza, junto con avanzar en medidas vinculadas al IVA en vivienda y productos de la canasta básica, contribuciones y una eventual reforma tributaria.

En el oficialismo, el Partido Republicano apuntó a una rebaja en los costos asociados al transporte, proponiendo que el Ejecutivo utilice sus facultades para negociar con concesionarias una disminución transitoria en los peajes y en el TAG. Se explica que la medida no requiere una ley, al depender de atribuciones del Ministerio de Obras Públicas.

Desde Renovación Nacional, en tanto, se impulsó una batería de propuestas inspiradas en la experiencia de la pandemia, incluyendo un mecanismo similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), facilidades para el acceso al gas licuado, reactivación de convenios comerciales, aumento de la asignación familiar y el retorno del teletrabajo en el sector público para reducir costos y congestión.

¿Un nuevo retiro de fondos previsionales?

La idea incluso ha sido replicada por alcaldes, como Sebastián Sichel de Ñuñoa. No obstante, varias de estas iniciativas enfrentan restricciones fiscales, y desde dentro del mismo Congreso se advierte que, si bien son medidas deseables, actualmente chocan con la realidad presupuestaria.

En paralelo, el diputado independiente René Alinco ingresó un nuevo proyecto de retiro de fondos previsionales, argumentando un escenario de emergencia económica. El parlamentario llamó al Gobierno a patrocinar la iniciativa, planteando que los trabajadores puedan acceder de manera voluntaria a sus ahorros.

Más allá de las diferencias, una preocupación transversal —especialmente en regiones— apunta a evitar alzas en el transporte público fuera de Santiago, particularmente el transporte no regulado. Una materia que, por ahora, queda bajo la responsabilidad del Ejecutivo.