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Cobre alcanza máximo histórico de US$6,29 y Gobierno celebra impacto en la economía chilena

Aunque los créditos hipotecarios mostraron un leve alivio, el aumento de la inflación mantiene la presión sobre los dividendos.

Nelson Quiroz

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El precio del cobre alcanzó este martes un máximo histórico de US$6,29 la libra, impulsado por la fragilidad de la oferta mundial y una creciente presión sobre la cadena global de suministro del metal rojo.

Ante este escenario, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró el récord alcanzado por el principal producto de exportación chileno y aseguró que representa “una buena noticia para la economía chilena”, ya que favorece las proyecciones de inversión y el dinamismo de la industria minera.

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La autoridad sostuvo que el alza también permitirá una mayor recaudación tributaria para el Estado, lo que podría traducirse en más recursos para crecimiento, empleo y programas sociales.

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Además, destacó que Chile proyecta una cartera de inversiones mineras superior a los US$100 mil millones, asegurando que el Ejecutivo buscará agilizar permisos y avanzar en regulaciones más eficientes para impulsar la reactivación económica.

Desde la Comisión Chilena del Cobre, la vicepresidenta ejecutiva subrogante, Claudia Rodríguez, explicó que el mercado enfrenta simultáneamente diversos factores de tensión que afectan la oferta global.

Entre ellos mencionó la lenta recuperación operativa de la mina Grasberg en Indonesia, la caída de producción registrada en Chile durante el primer trimestre de 2026 y problemas logísticos vinculados al Estrecho de Ormuz, que han generado escasez de ácido sulfúrico para procesos mineros.

Rodríguez advirtió además que la baja producción chilena impacta especialmente al mercado por tratarse del principal productor mundial de cobre, reforzando la percepción de fragilidad en la oferta global.

A esto se suma el déficit de concentrados de cobre, situación que ha llevado a que los cargos de tratamiento y refinación (TC/RC) se mantengan en niveles negativos, reflejando una fuerte competencia entre fundiciones por asegurar material disponible.

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