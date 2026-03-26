“Chile es un país serio”: diputados del Frente Amplio denuncian al Gobierno ante Contraloría por difusión de información falsa

Durante este jueves, diputados del Frente Amplio acudieron a la Contraloría General de la República para presentar una denuncia contra la Presidencia de la República y el Ministerio Secretaría General de Gobierno, solicitando que se determinen eventuales sanciones por difusión de información falsa, uso irregular de cuentas institucionales y faltas a la probidad.

La acción fue encabezada por la diputada Constanza Schonhaut junto a los diputados Ignacio Achurra y Jaime Bassa, quienes, en representación de la bancada, pidieron establecer responsabilidades del jefe estratégico de comunicación y contenidos de Presidencia, Cristian Valenzuela, y de autoridades de la Segegob.

El requerimiento se originó luego de la difusión de videos e imágenes desde canales oficiales del Gobierno que insistían en la existencia de una fuerte crisis fiscal, señalando que el país se encontraba en “quiebra”, expresión que fue cuestionada incluso por el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En ese contexto, el diputado Ignacio Achurra afirmó que “las expresiones públicas que se han hecho en canales oficiales del gobierno señalando que Chile estaría en un estado de quiebra daña la imagen país, daña la reputación del país”, agregando que “Chile es un país serio (…) y el gobierno, a través de canales institucionales, no se puede permitir señalar algo que además es completamente falso”.

Además, planteó dudas sobre la conducción comunicacional del Ejecutivo: “Esto nos pone una pregunta, que es quién hoy día está mandando y está llevando las comunicaciones al interior del gobierno del presidente Kast”.

Por su parte, la diputada Constanza Schonhaut advirtió que este tipo de mensajes puede tener efectos económicos, señalando que “con el alza del precio de los combustibles (…) podemos poner en riesgo incluso la inversión en nuestro país”.

En esa línea, explicó que recurrieron a la Contraloría para que se determinen responsabilidades: “Vinimos a hacer una denuncia solicitando a Contraloría que curse las sanciones pertinentes (…) porque cuando se hace una afirmación de esas características (…) se trata de una falsedad que confunde a la ciudadanía”.

Finalmente, el diputado Jaime Bassa cuestionó el uso de canales institucionales con fines que calificó como políticos, indicando que “el aparato estatal, gubernamental, no puede ser utilizado de ese modo, como si fuera un aparato de propaganda de un partido político”.

Asimismo, enfatizó que “el gobierno (…) tiene una responsabilidad democrática mínima en resguardar la fe pública (…) sin difundir falsedades, sin desinformar y sin entorpecer la comunicación política”.