La nueva serie Amor Animal, disponible en Prime Video, no solo apuesta por una intensa historia de amor juvenil, sino también por una mirada profunda sobre la vulnerabilidad, las diferencias sociales y el papel de la música en la construcción de identidad.

Así lo destacaron sus protagonistas, Franco Masini y Tatu Glikman, en conversación con ADN.cl.

La ficción sigue a Kaia, una joven que intenta abrirse camino en el trap, y a Nico, un joven de clase alta que enfrenta problemas de salud mental. Ambos, provenientes de mundos opuestos, construyen un vínculo marcado por la intensidad emocional y los conflictos internos.

Sobre esta dinámica, Glikman explicó que la historia “se construye desde dos mundos muy diferentes”, pero que logra generar una conexión genuina. “Bancar al otro en lo que sea que quiera hacer es una conexión que florece, y eso se ve en la serie”, afirmó.

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Masini, en tanto, profundizó en el componente emocional de su personaje, destacando el desafío de representar un conflicto interno constante. “¿Cómo lo mostrás sin palabras? ¿Cómo está en el cuerpo, en las miradas? Esa incomodidad era clave”, sostuvo, agregando que su personaje “ni siquiera sabe bien qué le pasa”, lo que complejiza sus relaciones.

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Un núcleo musical

Uno de los elementos centrales de la serie es la música urbana, especialmente el trap, que no solo funciona como banda sonora, sino como herramienta narrativa.

Glikman explicó que su personaje utiliza la música como una vía de escape: “Es una especie de terapia, un lugar de catarsis. Parte desde muy abajo, grabando en condiciones precarias, y eso también se refleja en sus letras”.

La actriz también valoró el proceso creativo detrás de las canciones: “Me dieron espacio para escribir los raps y fue muy divertido. Es música que escucho, entonces fue natural”.

Ambos coincidieron en que la serie conecta con problemáticas actuales de la juventud. “Refleja muy bien la manera en que se vinculan hoy los jóvenes, con desbordes, emociones intensas y situaciones límite”, señaló Masini.

Hacia el final, los actores destacaron uno de los mensajes más potentes de la producción: la idea de que todos cargan con heridas personales. “Da tranquilidad saber que no sos el único, que no importa el contexto, siempre hay alguien peleando con algo”, reflexionó Glikman.

Masini complementó esa mirada, subrayando la importancia de mostrarse vulnerable: “Cuando uno se muestra así, puede crecer, resolver y estar más cerca del otro”.

Con ocho episodios cargados de música, tensión social y emociones al límite, Amor Animal se instala como una de las apuestas más intensas del streaming latinoamericano actual.