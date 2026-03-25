“Nos dejó de manera inesperada”: Muere el periodista chileno Alan Rivera a los 55 años

El periodista Alan Rivera Ramírez falleció a los 55 años producto de un Accidente Cerebrovascular (ACV), según se informó esta semana.

Nacido en Arica, Rivera estudió en la Universidad Católica del Norte e inició su camino profesional en 1996, cuando realizó su práctica en El Mercurio.

Desde ahí comenzó una carrera ligada a la prensa escrita, donde logró consolidarse con pasos por medios como La Tercera y El Metropolitano.

Tras su etapa en medios, Alan Rivera dio el salto a las comunicaciones corporativas. Fue jefe de prensa en los ministerios de Obras Públicas y Minería durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

En los últimos años se desempeñó como director de Comunicaciones en la agencia Simplicity. Esta última lo despidió con un emotivo mensaje.

“Hay noticias que cuesta mucho compartir, y esta es una de ellas. Hoy despedimos a nuestro querido compañero Alan Rivera Ramírez, quien nos dejó de manera inesperada“, escribieron.

“Más allá de su destacada trayectoria como periodista en medios de comunicación escrito, instituciones públicas y comunicaciones estratégicas, hoy queremos recordarlo por el tremendo ser humano que era: siempre de buen humor, generoso, amable y respetuoso”, sigue la publicación.

“Quienes tuvimos la suerte de trabajar con él lo recordaremos siempre con muchísimo cariño. Y lo echaremos mucho de menos, al mismo tiempo”, cerraron.

Su funeral se realizó el martes en el Parque del Recuerdo de Vespucio, en Santiago.