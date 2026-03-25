La Noche del Rock Latino suma a una nueva estrella de la música nacional

Otro ídolo se suma al gran evento que se realizará este 24 de abril en el Movistar Arena. Se trata de Claudio Valenzuela, exvocalista de Lucybell, quien se suma a Beto Cuevas y Aterciopelados a una noche que promete estar llena de clásicos.

En la Noche del Rock Latino, cada artista presentará sus temas clásicos, aquellos que han dejado una huella en la historia de la música, y además, interpretarán canciones de forma conjunta. Esto asegurará que el concierto sea un momento memorable para cantar a todo pulmón esas melodías que han marcado a varias generaciones.

Recientemente, a través de un live en las redes sociales, Beto Cuevas invitó al músico chileno Claudio Valenzuela a incorporarse al line-up, invitación que fue gustosamente aceptada.

De esta forma, se confirma la participación de Claudio Valenzuela, líder de Lucybell, quien comenzó su carrera como solista el año pasado y quien será uno de los protagonistas del evento en el Movistar Arena.

Los tres músicos mantienen carreras exitosas y agendas paralelas. Beto Cuevas iniciará una intensa gira de 10 fechas por Estados Unidos junto a Live Nation y Creative Artists Agency (CAA), que comenzará el 26 de marzo en el YouTube Theater y recorrerá ciudades clave como Los Ángeles, Nueva York y Miami.

¿Dónde comprar las entradas?

Por su parte, Aterciopelados acaba de ser nominado a los Grammy Awards en la categoría Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo por su más reciente álbum de estudio, Genes Rebeldes. Esta nominación se suma a una trayectoria que incluye tres premios Latin Grammy Awards, consolidando su reconocimiento tanto en la escena latina como internacional.

Valenzuela por su parte, tras la despedida de Lucybell en octubre del 2025, publicó su sencillo “Seré lo que Quiera”, adelanto de su quinto disco en solitario. El músico se prepara también para Lollapalooza en marzo de este año, mientras gira por distintas ciudades de Chile, tocando los éxitos de Lucybell y su nuevo repertorio.

El concierto de Beto Cuevas, Aterciopelados y ahora Claudio Valenzuela es una invitación a presenciar en vivo el encuentro de tres referentes históricos del rock latinoamericano y su invaluable legado musical.

Las entradas están disponibles en PuntoTicket y los precios comienzan desde $25.000 (más cargo por servicio).