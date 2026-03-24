Se gasta menos de $30 mil al mes: estos son los cinco deportes más baratos para practicar en Chile

Ya sea para realizar actividad física, por recreación o simplemente por gusto, realizar deporte siempre es una buena opción en cualquier época del año.

Sin embargo, existen algunas disciplinas que implican una gran inversión económica para poder llevarlas a cabo en óptimas condiciones.

Eso sí, no son todas. De hecho, existen algunos deportes en los que se puede llegar a gastar menos de $30.000 mensuales y que son ideales para realizar sin gastar de más.

¿Cuáles son?

El “Deportímetro”, radiografía realizada por YouFirst y La Vulca, analizó la práctica y el consumo asociados a 25 disciplinas. Mediante el estudio se llegó a la conclusión de cuáles son los deportes más económicos para practicar.

Entre las disciplinas que se invierten menos de $30.000 mensuales, están:

Voleibol

Trekking

Running

Básquetbol

Ciclismo en ruta

“El ciclismo en ruta es por lo general un deporte caro en equipamiento, pero la gran inversión se hace una sola vez, con la compra de la bicicleta”, detalló Felipe Venegas, country manager de You First.

El voleibol es la disciplina más económica, ya sea en versión piso o playa, su inversión mensual es de $20.000, similar al trekking.

Por su parte, el running, el básquetbol y el ciclismo en ruta se ubican en el rango de entre los $25.000 y $30.000. “El trekking es un disciplina que aún tiene espacio para desarrollarse en términos de oferta comercial. Es un deporte practicado transversalmente en toda edad y en todos los grupos socioeconómicos y que está tomando cada vez más fuerza”, señaló Rodrigo Huidobro, socio consultor de La Vulca.