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Pareja china es asaltada en Santiago: delincuentes les robaron más de $70 millones en efectivo

El dinero correspondía a la recaudación de un local comercial que sería depositada en un banco. Los delincuentes, que actuaron armados, escaparon en motocicletas y aún no han sido identificados.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno

Una pareja de ciudadanos chinos fue víctima de un violento robo con intimidación en la comuna de Santiago, luego de ser abordados por un grupo de delincuentes cuando intentaban subir a un vehículo con una millonaria suma de dinero en efectivo.

El hecho ocurrió en avenida Diego Portales, hasta donde llegó personal policial tras una alerta a la Central de Comunicaciones (CENCO). En el lugar, las víctimas relataron que fueron interceptadas por al menos cuatro sujetos en el momento en que se disponían a abordar un automóvil.

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De acuerdo con los primeros antecedentes, uno de los asaltantes rompió el vidrio del copiloto y, utilizando un arma de fuego, intimidó a la pareja para sustraer una mochila negra que portaban.

En su interior había $74.400.000 en efectivo, dinero que correspondía a la recaudación de un local comercial y que iba a ser depositado en una entidad bancaria.

Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon en dos motocicletas. Según indicaron las víctimas, los sujetos tendrían acento extranjero, aunque hasta ahora no han sido identificados.

Pese a la violencia del ataque, no se reportaron personas lesionadas. El caso quedó en manos de personal policial, que continúa con las diligencias para dar con el paradero de los responsables.

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