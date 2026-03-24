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“No es viable”: Canciller defiende retiro de apoyo a Bachelet para la secretaría general de la ONU

Desde el Congreso, Francisco Pérez Mackenna salió al paso de las críticas tras la determinación del Gobierno de no respaldar a la expresidenta.

Juan Castillo

Juan Espinoza

Agencia Uno

Agencia Uno

El Gobierno de Chile salió a explicar este martes su decisión de retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU, una determinación que abrió un nuevo flanco político y diplomático.

Tras el anuncio oficial de Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, defendió la medida y sostuvo que el Ejecutivo actuó en función de las reales opciones de éxito que tenía esa postulación.

Una de las cosas más relevantes de esta decisión es que aunque Chile deja de promover activamente a Bachelet, tampoco respaldará a otra carta si la exmandataria resuelve seguir compitiendo. En esa línea, el canciller afirmó: “En caso de que ella decida continuar con la postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato”.

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El Gobierno insiste en que la candidatura “no es viable”

Pérez Mackenna sostuvo que la definición se adoptó luego de revisar el escenario internacional y regional de esta elección. Según explicó, “lo que estamos haciendo es, después de una evaluación informada y responsable, tomar esta decisión en función de las probabilidades reales de éxito que creemos que hacen que esta candidatura no sea viable”.

Esa explicación coincide con el comunicado de Cancillería, donde se argumentó que la dispersión de candidaturas latinoamericanas y diferencias con actores clave del proceso volvieron inviable la opción de Bachelet.

El ministro también buscó proyectar el foco del Gobierno hacia asuntos internos. En esa línea, señaló que “vamos a volver a las prioridades que nos ocupan, que son básicamente aquellas que creemos que le importan a todos los chilenos, que son recuperar la senda crecimiento, la seguridad y restablecer las confianzas”.

Además, el canciller reveló que el tema fue abordado directamente entre el Presidente y la exjefa de Estado. “El presidente Kast se reunió con la expresidenta Bachelet el pasado viernes, y tengo entendido que este fue un tema que se conversó”, indicó.

Por ahora, la decisión deja a Chile fuera de la promoción activa de esa candidatura, aunque sin moverse hacia otro nombre. El episodio, de paso, instala preguntas sobre el margen real de influencia del país en una elección internacional donde América Latina llega fragmentada y sin una opción consolidada.

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