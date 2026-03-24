Naya Fácil explota con seguidores tras pedirle postura por alza de combustibles y anuncia tajante decisión: “Nunca más...”

En medio del debate por el alza de los combustibles anunciada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, la influencer Naya Fácil abordó el tema, pero esta vez tomando distancia, a raíz de la polémica que anteriormente generaron sus dichos por los feriados en el país.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido reaccionó a las medidas del Ejecutivo y entregó una particular sugerencia a las personas.

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“Estos meses que he tenido la Nayatruck (Cybertruck) me he ahorrado muchas lucas. Con la Suburban gastaba $100 mil pesos semanales (...) La recarga de auto eléctrico igual se paga, pero mucho menos que la bencina. La Nayatruck, para llenarla con 500 kilómetros, le echo 45 lucas; me imagino que los autos más pequeños es menos”, señaló.

“Soy solo una influencer...”

Sin embargo, y luego que un seguidor le pidiera su postura respecto a los anuncios del Ejecutivo en específico, más que entregar consejos para sortear la crisis, Naya Fácil explotó.

“Yo no pongo leyes, no estoy involucrada en nada (...) no sé en qué momento se pusieron tan intensos, solo soy una influencer que muestra su día a día, no sé por qué me exigen tanto a mí, siendo que Internet está lleno de influencers, que dudo que les exijan como me exigen a mí“, expresó.

En esa línea, reconoció que fue un error referirse a este tipo de asuntos, como por ejemplo a los feriados: “Siento que la embarré con hablar de política la última vez (…) me arrepiento caleta”.

“Pero de verdad que ahora como que me estén exigiendo que hable de eso, no es el contenido que yo doy. No sé en qué momento llegó tanta gente a mi Instagram como a exigirme (...) creo que ya se están pasando de los límites”, sumó.

Frente a este escenario, Naya Fácil fue enfática en marcar un límite respecto a su contenido y afirmó haber tomado una importante decisión: “Creo que se están pasando. Mi contenido va a seguir de mañana en adelante, siendo mi día a día, mis cosas y mis preguntas y respuestas que hago (...) nunca más vuelvo a hablar de política ni de nada en mis redes sociales; tampoco entiendo mucho de política, solo hablo de mensa a veces, y vaya que me costó caro. En mis redes sociales nunca más se va a tocar el tema de la política".