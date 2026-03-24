Atención en la UC y Coquimbo: rivales de clubes chilenos cambian de DT antes del inicio de la Copa Libertadores

Quedan apenas dos semanas para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, instancia donde Chile tendrá a solo dos representantes: Universidad Católica y Coquimbo Unido.

Ambos clubes ya conocen a sus rivales tras el sorteo realizado por Conmebol. Mientras la UC integrará el Grupo D con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona, los “Piratas” enfrentarán a Nacional, Universitario y Deportes Tolima en el Grupo B.

No obstante, en la antesala de sus estrenos, dos rivales de los equipos chilenos sorprendieron con importantes cambios en sus cuerpos técnicos.

El primero de ellos es Cruzeiro, cuyo presente como colista del Brasileirao llevó a la dirigencia a poner fin al ciclo de Tite y nombrar a Artur Jorge como su nuevo entrenador.

Artur Jorge é o novo técnico do Cruzeiro! 🦊💙



O treinador, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, chega ao Cabuloso com contrato válido até o final de 2027!



A comissão técnica de Artur Jorge, formada por André Cunha, assistente técnico, João Cardoso, assistente… pic.twitter.com/IplyyR4N9M — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 22, 2026

El portugués de 54 años viene de dirigir al Al-Rayyan de Qatar y cuenta con un exitoso paso por Brasil en 2024, donde al mando del Botafogo conquistó la Copa Libertadores y el torneo local.

Por su parte, Nacional, rival de Coquimbo Unido, anunció la salida del técnico Jadson Viera y contrató a quien fuera su exarquero Jorge Bava. El estratega uruguayo, de 44 años, cuenta con pasos por clubes como Liverpool de Montevideo, León de México, Independiente Santa Fe y Cerro Porteño.

¡Bienvenido a casa, Jorge! 💙🤍❤️



El club le da la bienvenida a Jorge Bava y a su cuerpo técnico, quienes asumen la conducción del primer equipo, y les desea muchos éxitos en este nuevo desafío. pic.twitter.com/RIFdP98AbD — Nacional (@Nacional) March 22, 2026

¿Cuándo y contra quién debutan Universidad Católica y Coquimbo Unido en la Copa Libertadores?

Coquimbo Unido hará su estreno en la Copa Libertadores 2026 ante Nacional de Uruguay, en un partido que se disputará el miércoles 8 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Por su parte, Universidad Católica hará lo propio recibiendo a Boca Juniors el martes 7 de abril desde las 20:30 horas en el Claro Arena.