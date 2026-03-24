Informe alerta deterioro de calidad del aire en 2025: Santiago está entre las capitales peor evaluadas de Latinoamérica
De acuerdo con el estudio global, Chile concentra cinco de las ciudades con peor calidad del aire en la región, entre ellas Coyhaique y Nacimiento.
El Informe Mundial Anual de IQAir reveló que la calidad del aire a nivel global empeoró durante 2025 y solo un 14% de las ciudades logró cumplir con las pautas sanitarias globales de contaminación atmosférica.
El estudio evaluó 9.446 ciudades y 143 países, considerando la directriz anual de la OMS sobre niveles de material particulado fino (PM2.5), fijada en 5 µg/m³.
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De ese total, solo un 14% de las ciudades alcanzó la meta, mientras que el 91% de los países excedió el límite sugerido. Entre ellos, Chile aparece en el lugar 57 del ranking, con un índice de 17,2, ubicándose entre los peores de Latinoamérica, por detrás de Perú y México.
Calidad del aire en Santiago
A nivel de capitales, Santiago se posiciona en el puesto 37, con niveles de contaminación similares a Ciudad de México y Lima, que figuran entre las más afectadas de la región.
En cuanto a las ciudades en general, Chile concentra cinco de las 15 con peor calidad del aire en Latinoamérica y el Caribe: Coyhaique (2°), Nacimiento (3°), Cochrane (5°), Pitrufquén (11°) y Loncoche (12°). El primer lugar en el ranking regional lo ocupa Chaclacayo, en Perú.
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