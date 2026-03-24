Informe alerta deterioro de calidad del aire en 2025: Santiago está entre las capitales peor evaluadas de Latinoamérica

El Informe Mundial Anual de IQAir reveló que la calidad del aire a nivel global empeoró durante 2025 y solo un 14% de las ciudades logró cumplir con las pautas sanitarias globales de contaminación atmosférica.

El estudio evaluó 9.446 ciudades y 143 países, considerando la directriz anual de la OMS sobre niveles de material particulado fino (PM2.5), fijada en 5 µg/m³.

De ese total, solo un 14% de las ciudades alcanzó la meta, mientras que el 91% de los países excedió el límite sugerido. Entre ellos, Chile aparece en el lugar 57 del ranking , con un índice de 17,2, ubicándose entre los peores de Latinoamérica, por detrás de Perú y México.

Calidad del aire en Santiago

A nivel de capitales, Santiago se posiciona en el puesto 37, con niveles de contaminación similares a Ciudad de México y Lima, que figuran entre las más afectadas de la región.