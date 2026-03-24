;

Informe alerta deterioro de calidad del aire en 2025: Santiago está entre las capitales peor evaluadas de Latinoamérica

De acuerdo con el estudio global, Chile concentra cinco de las ciudades con peor calidad del aire en la región, entre ellas Coyhaique y Nacimiento.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO

El Informe Mundial Anual de IQAir reveló que la calidad del aire a nivel global empeoró durante 2025 y solo un 14% de las ciudades logró cumplir con las pautas sanitarias globales de contaminación atmosférica.

El estudio evaluó 9.446 ciudades y 143 países, considerando la directriz anual de la OMS sobre niveles de material particulado fino (PM2.5), fijada en 5 µg/m³.

Revisa también

ADN

De ese total, solo un 14% de las ciudades alcanzó la meta, mientras que el 91% de los países excedió el límite sugerido. Entre ellos, Chile aparece en el lugar 57 del ranking, con un índice de 17,2, ubicándose entre los peores de Latinoamérica, por detrás de Perú y México.

Calidad del aire en Santiago

A nivel de capitales, Santiago se posiciona en el puesto 37, con niveles de contaminación similares a Ciudad de México y Lima, que figuran entre las más afectadas de la región.

En cuanto a las ciudades en general, Chile concentra cinco de las 15 con peor calidad del aire en Latinoamérica y el Caribe: Coyhaique (2°), Nacimiento (3°), Cochrane (5°), Pitrufquén (11°) y Loncoche (12°). El primer lugar en el ranking regional lo ocupa Chaclacayo, en Perú.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad